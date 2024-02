DFB: Werner glaubt an EM-Teilnahme

Timo Werner hofft weiterhin auf eine Teilnahme bei der in diesem Jahr stattfindenden Heim-EM. „Am Ende des Tages bin ich hierhergekommen, weil ich genau das gebraucht habe, diesen Spaß wieder am Fußball zu finden. Und auch zu Spielen. All das führt vielleicht auch dazu, dass ich dann noch bei der EM dabei sein kann“, gibt der 27-jährige Angreifer in einem Interview mit ‚Sky‘ zu verstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Winter hat Werner RB Leipzig auf Leihbasis verlassen. Der 57-fache Nationalspieler, der seit fast einem Jahr nicht mehr für das DFB-Team nominiert wurde, erklärt: „Manchmal passt es zwischen Personen oder auch zwischen Taktiken und Spieler nicht mehr. Am Ende kann ich mich wenig bei Leuten in Leipzig beschweren.“ Bei Tottenham Hotspur stand der Rechtsfuß zuletzt vier Mal in Folge in der Startelf.