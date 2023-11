BVB-Verlängerung: So plant Hummels

Mats Hummels wagt noch keine Prognose, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund verlängern wird. Im Rahmen einer DFB-Pressekonferenz sagte der 34-jährige Innenverteidiger am Montag: „Ich bin weit weg von dem Gedanken daran, wie es dann weitergeht. Ich habe letzte Saison in der letzten Woche vor dem letzten Spiel verlängert. Ich glaube, dass ich mir das auch dieses Jahr sehr lange offenhalten werde und möchte. Ich weiß es selber noch gar nicht, was es wird.“

In der laufenden Saison stand Hummels bei 15 von 17 BVB-Pflichtspielen auf dem Platz. Nach über zwei Jahren Abwesenheit ist der Routinier seit Oktober auch wieder Teil der deutschen Nationalmannschaft. „Ich freue mich gerade, dass es Spaß macht und dass ich trotz fortgeschrittenen Alters noch ganz gut mitkicken kann. Alles weitere wird sich mit der Zeit zeigen, was ich drin habe und machen möchte“, so Hummels.