Toppmöller-Gerüchte: Krösche schafft Klarheit

Markus Krösche hat deutlich gemacht, dass eine Trennung von Trainer Dino Toppmöller im Sommer niemals zur Debatte stand. Die Gespräche seien ausschließlich geführt worden, um gewisse Änderungen vorzunehmen, erklärt der Sportchef von Eintracht Frankfurt gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Dabei ging es nie darum, Dino zu entlassen, sondern wie wir uns gemeinsam verbessern und Dinge anpassen können.“

Nach einer schwächeren Saison sind die Frankfurter inzwischen wieder in der Spur. Krösche sieht sich in dem Festhalten an Toppmöller bestätigt: „Durch eine schwierige Phase zu gehen hilft dir, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.“ Ohnehin sei man zu hart mit dem Chefcoach ins Gericht gegangen: „Er hatte von Anfang an ziemlich harten Gegenwind – das war nicht immer fair.“