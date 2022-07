Gianluca Scamacca wird in Kürze in England anheuern. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, ist für den morgigen Dienstag der Medizincheck sowie die Vertragsunterschrift bei West Ham United geplant. Bereits am heutigen Montag wird der 23-jährige Stürmer in London erwartet.

