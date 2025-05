Wirtz-Projekt: Bayer wirbt um Türkei-Talent

Bayer Leverkusen bemüht sich um das türkische Juwel Cagri Balta, das aktuell noch in der U19 von Galatasaray spielt. Nach FT-Informationen steht ein ablösefreier Wechsel des 17-jährigen Offensivspielers zum Vizemeister im Raum. Dort verfolgt man einen ähnlichen Plan wie vor fünfeinhalb Jahren bei Florian Wirtz. Der heutige Superstar kam damals für schmale 200.000 Euro vom 1. FC Köln, wurde langsam aufgebaut und zählt mittlerweile zu den begehrtesten Spielern der Welt.

Balta, Sohn der in Berlin geborenen Gala-Legende Hakan Balta, besitzt neben der türkischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. In der abgelaufenen Saison erzielte der Rechtsfuß starke 22 Treffer in 29 Partien der U19 und stand auch bei den Profis mehrfach im Kader. Zu einem Einsatz reichte es allerdings nicht.