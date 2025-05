PSV: Bosz-Verlängerung deutet sich an

Die erfolgreiche Zeit von Peter Bosz als Coach der PSV Eindhoven könnte noch eine ganze Weile anhalten. Gegenüber ‚Voetbal International‘ äußert sich Geschäftsführer Marcel Brands sehr optimistisch über eine Vertragsverlängerung mit dem Meistertrainer: „Wir haben Peter mitgeteilt, dass wir gerne mit ihm verlängern möchten. […] Er ist offen dafür, Peter fühlt sich sehr wohl. Die letzte Saison war ein Jahr ohne Rückschläge, aber in schlechten Zeiten lernt man sich erst richtig kennen. Das haben wir jetzt hinter uns.“

Eindhoven eroberte die Tabellenführung von Ajax Amsterdam erst am vorletzten Spieltag und staubte den Ligatitel in der Eredivisie auf den letzten Metern ab. Der momentan noch gültige Arbeitsvertrag von Bosz ist bis 2026 datiert. „Die Signale“ seien positiv und Brands glaubt, dass es mit Bosz noch nicht so „schnell vorbei sein wird“.