Weg frei für Bayer: Ajax verkündet Farioli-Abschied

Ajax Amsterdam blickt auf eine wechselhafte Saison zurück. Eine Schwächephase im Schlussspurt der Eredivisie kostete die Meisterschaft und bescherte der PSV Eindhoven die Titelverteidigung. Daran konnte auch das abschließende 2:0 gegen Twente Enschede nichts mehr ändern.

Für Trainer Francesco Farioli ist das Kapitel Ajax beendet. Wie die Amsterdamer offiziell bestätigen, hat sich der Italiener entschieden, den Klub zu verlassen. Ursprünglich stand der 36-Jährige, der unter anderem bei Bayer Leverkusen als Nachfolger für Xabi Alonsoo gehandelt wird, noch bis 2027 unter Vertrag.

„Ich finde das unglaublich enttäuschend. Francesco und sein Team waren eine große Hilfe für uns. Es war eine intensive Saison mit vielen denkwürdigen Momenten, und wir haben unser Ziel erreicht: die Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison. Dieser Sommer war bereits ein schwieriges Transferfenster, und jetzt ist es noch schwieriger geworden. Es liegt nun an uns, dafür zu sorgen, dass zum Beginn der Saisonvorbereitung am 26. Juni ein starkes neues Trainerteam zur Verfügung steht“, erklärt der Technische Direktor Alex Kroes.

Farioli ergänzt: „Meine Reise bei Ajax begann vor fast einem Jahr in De Toekomst, mit dem Ziel, Ajax wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört. Und sie endete in der Johan Cruijff ArenA, um Ajax endlich wieder in die Champions League zu bringen, die größte Bühne des europäischen Fußballs. Wir wollten neue Energie in die gesamte Ajax-Gemeinschaft bringen und eine positive Arbeits- und Denkweise mit dem Verein auf allen Ebenen teilen.“