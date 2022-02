Abwehr-Verstärkungen: Leipzig schaut nach Wolfsburg & Berlin

In der Defensive wird es bei RB Leipzig im Sommer wohl am meisten Transferbewegung geben. Vor allem Nordi Mukiele (24, Vertrag bis 2023) und der seit Monaten verletzte Marcel Halstenberg (30, Vertrag läuft aus) sind Abschiedskandidaten. Schon jetzt fahndet man in Sachsen nach Ersatz.

In allzu weite Ferne müssen die RB-Verantwortlichen dafür nicht schauen. Konkret wandert der Blick zur Bundesliga-Nachbarschaft. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge wurden Ridle Baku (23) vom VfL Wolfsburg und Márton Dárdai (20) von Hertha BSC als Kandidaten erkoren.

Zwei junge Bundesliga-Profis mit großem Potenzial, auf die sich Leipzig da eingeschossen hat. Wobei Baku, der in Wolfsburg zum Nationalspieler gereift ist, in seiner Entwicklung Hertha-Eigengewächs Dárdai noch den einen oder anderen Schritt voraus ist. Der Rechtsverteidiger geht als Sofortverstärkung durch, der Berliner Innenverteidiger eher als Perspektivlösung.

Lacroix bleibt Thema

Überhaupt bräuchte es einen Dárdai-Transfer nicht, sollte RB im Sommer die Verpflichtung von Bakus Teamkollegen Maxence Lacroix (21) gelingen. Schon vor der Saison buhlte der Vizemeister lange und intensiv um den französischen Innenverteidiger, zog schlussendlich allerdings den Kürzeren. Abgehakt ist das Thema Lacroix in der Messestadt laut ‚Sport Bild‘ keineswegs.