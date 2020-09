Union holt Pohjanpalo

Nach Taiwo Awoniyi (23) hat Union Berlin den nächsten Stürmer verpflichtet. Wie die Eisernen offiziell bekanntgeben, kommt Joel Pohjanpalo von Bayer Leverkusen und verstärkt künftig die Offensive. Der 26-Jährige wird zunächst für ein Jahr von der Werkself ausgeliehen.

„Nach dem halben Jahr beim HSV ist es für mich wichtig jetzt weiterhin die Chance zu haben mich auf höchstem Niveau zu beweisen und die Leistung zu bestätigen. Union ist ein toller Verein, den ich schon aus meiner Zeit in der zweiten Bundesliga kenne und mit dem ich in dieser Saison unbedingt die Bundesliga halten möchte. Ich freue mich jetzt schon auf die Spiele im Stadion An der Alten Försterei“, so Joel Pohjanpalo.

„Joel ist ein immer torgefährlicher Spieler, deshalb sind wir froh, dass wir ihn in unseren Reihen willkommen heißen können. Er passt hervorragend in unser Anforderungsprofil, ist körperlich robust und hat seinen Torriecher in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. Wir haben stets betont, dass wir noch einen Stürmer verpflichten wollen und sind der Überzeugung, dass Joel Pohjanpalo unserem Kader guttun wird“, kommentierte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union Berlin, den Transfer.

In der Rückrunde der abgelaufenen Saison spielte Pohjanpalo als Leihspieler beim Hamburger SV und wusste durchaus zu überzeugen: In 14 Pflichtspielen gelangen dem finnischen Nationalspieler neun Tore für die Hanseaten.