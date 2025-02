Ibrahimovic versichert: Milan-Trio will bleiben

Der AC Mailand befindet sich mit Theo Hernández, Mike Maignan und Tijjani Reijnders in Gesprächen über deren Zukunft. Während die Verlängerung bei Maignan kurz bevorsteht und Reijnders noch bis 2028 unter Vertrag ist, war zuletzt bei Hernández immer wieder über einen Abschied spekuliert worden. Vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam am Dienstag (20:45 Uhr) bezog Zlatan Ibrahimovic, der in beratender Funktion bei den Rossoneri tätig ist, gegenüber ‚Sky‘ zu den Personalien Stellung. „Wir sprechen mit allen dreien. Für uns ist alles unter Kontrolle. Sie wollen mit uns weitermachen.“

Auch um Neuzugang João Félix, der bis zum Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen ist und trotz fehlender Scorer einen ordentlichen Start in Mailand erwischte, gibt es Spekulationen über einen möglichen Verbleib. Auch dazu äußerte sich Ibrahimovic: „Alles ist möglich. Wir müssen ihm ein gutes Gefühl geben, nach der Meisterschaft werden wir reden und sehen." Damit scheint die Tür für einen Transfer des 25-jährigen Portugiesen über den Sommer hinaus zumindest nicht gänzlich verschlossen zu sein.