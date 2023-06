FC Bayern: Nächster Klub will Aydin

Ajax Amsterdam steigt in den Poker um Bayern-Talent Eyüp Aydin (18) ein. Das berichtet ‚Sky‘. Beim niederländischen Rekordmeister würde man den Mittelfeldspieler über die zweite Mannschaft aufbauen und mitunter bei den Profis einsetzen, noch seien die Planungen aber im Anfangsstadium.

In München steht Aydin nur noch bis 2024 unter Vertrag. Der FC Bayern soll eine Million Euro Ablöse fordern. Auch Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und Absteiger Schalke 04 haben den ehemaligen DFB-Juniorennationalspieler auf dem Schirm. Beim Rekordmeister spielte Aydin in der Saison 2022/23 in 24 Partien für das Regionalliga-Team.

