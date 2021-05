Leno: Arsenal-Abschied kein Thema

Torhüter Bernd Leno will den FC Arsenal trotz einer enttäuschenden Saison nicht verlassen. „Ich bin immer noch glücklich bei Arsenal. Arsenal ist immer noch ein großer Verein, ein großer Name in der Welt und in der Premier League“, äußert sich der deutsche Torhüter im Gespräch mit ‚Sky Sports‘. In der Liga stehen die Gunners aktuell auf Rang neun, in der Europa League war im Halbfinale Schluss.

Leno betont: „Es gibt niemanden in der Umkleidekabine, der sagt ‚Ich will den Verein verlassen, ich bin hier nicht mehr glücklich'. Wir haben immer noch ein gutes Umfeld im Verein. Natürlich war es in dieser Saison manchmal nicht einfach, aber das gehört zum Fußball dazu.“ Der 29-Jährige ist vertraglich noch bis 2023 an Arsenal gebunden. Die Londoner hatten für Leno vor knapp drei Jahren 25 Millionen Euro Ablöse an Bayer Leverkusen gezahlt.