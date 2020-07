HSV und Hannover buhlen um Biada

Julius Biada vom SV Sandhausen weckt Interesse innerhalb der zweiten Liga. Laut der ‚Bild‘ hat Hannover 96 den 27-jährigen Angreifer auf dem Zettel. Wie ‚Liga-zwei.de‘ berichtet, gehört auch der Hamburger SV zu den Biada-Interessenten.

Der gebürtige Kölner zählte in der abgelaufenen Spielzeit zu Sandhausens Positiverscheinungen. In 23 Ligaspielen erzielte der offensive Mittelfeldspieler, der auch als hängende Spitze eingesetzt wurde, fünf Treffer und lieferte drei Assists. Für Biada wäre eine Ablöse fällig, da er vertraglich noch bis 2022 an den SVS gebunden ist.