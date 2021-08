Neuer Klub für Bojan

Bojan Krkic hat einen neuen Klub gefunden. Der 30-jährige Spanier schließt sich Vissel Kobe aus Japan an. Über die Vertragslaufzeit wurden bislang keine Angaben veröffentlicht. Seit Januar war der ehemalige Spieler des FC Barcelona vertragslos, zuvor spielte er in der MLS für CF Montréal.

Krkic freut sich ganz besonders auf das Wiedersehen mit Andrés Iniesta: „Iniesta ist etwas Besonderes für mich und ich freue mich, wieder mit ihm spielen zu können. Ich möchte mit seiner Hilfe viele Tore erzielen.“

【完全移籍加入のお知らせ】



FW ボージャン クルキッチ選手が完全移籍で加入することに決まりました。#visselkobe are delighted to announce the signing of @BoKrkic!

詳細はこちら▼https://t.co/2HhEpNpjrv#ヴィッセル神戸