Kaufoption gezogen: Augsburg gibt Cardona ab

Irvin Cardona verlässt den FC Augsburg in diesem Sommer endgültig. Wie FT erfuhr, hat die AS St. Étienne die Ausstiegsklausel des 27-Jährigen, die dem Vernehmen nach bei 1,8 Millionen Euro liegt, gezogen. In Frankreich unterzeichnet der vielseitige Offensivakteur einen Dreijahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit 2023 steht Cardona beim FCA unter Vertrag, konnte sich in der Bundesliga jedoch nie richtig durchsetzen. Bereits 2024 war der Franzose deshalb auf Leihbasis nach St. Étienne gewechselt und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Ligue 1. Nach einem halbjährigen Engagement für Espanyol Barcelona kehrte er zur Rückrunde der abgelaufenen Saison zu den Grünen zurück, konnte den direkten Wiederabstieg allerdings nicht verhindern.