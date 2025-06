Mingueza wieder im Bundesliga-Fokus

Óscar Mingueza hat es einmal mehr auf den Einkaufszettel einiger Bundesligaklubs gebracht. Konkrete Vereine nennt die ‚as‘ im Zusammenhang mit dem Abwehrspieler von Celta Vigo jedoch nicht, schreibt jedoch von „namhaften Bundesligavereinen“, die beim 26-Jährigen im Rennen sind. Die Favoritenrolle hat derzeit allerdings Olympique Marseille inne. Die Franzosen haben ein offizielles Angebot für den flexibel einsetzbaren Rechtsfußes abgeben. OM ist derzeit aber nicht bereit, die verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro zu bedienen.

Mingueza wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Mit RB Leipzig, der TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund waren in den vergangenen vier Jahren mehrere bekannte Bundesligisten im Rennen. Da Mingueza vertraglich nur noch bis 2026 gebunden ist, will Vigo die Gelegenheit auf eine angemessene Ablöse wahrnehmen. Beim Klub aus Galizien hat sich der vierfache spanische Nationalspieler zum Leistungsträger entwickelt. Dank Einsätzen als Schienenspieler auf der Außenbahn stehen vier Treffer und sechs Vorlagen in 34 Ligaspielen in der abgelaufenen Saison zu Buche.