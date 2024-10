DFB-Comeback: Gnabry direkt in der Startelf?

Serge Gnabry winkt bei seiner Rückkehr ins deutsche Nationalteam auf Anhieb ein Platz in der ersten Elf. Das berichtet ‚Sky‘. Der 29-jährige Angreifer wird dem Bezahlsender zufolge am Freitag (20:45 Uhr) in der Nations League-Partie gegen Bosnien und Herzegowina aller Voraussicht nach starten.

Gnabry hatte jahrelang zum festen Bestandteil der deutschen Auswahl gehört, fand aber aufgrund schwacher Leistungen beim FC Bayern sowie diverserer Blessuren zuletzt keine Berücksichtigung mehr. Dass er die EM verpasste, traf Gnabry besonders schwer, sagte er am heutigen Dienstag in einer Medienrunde: „Es war sehr bitter, bei der EM nicht dabei zu sein. Man hat den Teamspirit mitbekommen. Ich freue mich extrem, wieder hier zu sein. Ich sehe mich als Spieler, der vorangeht.“