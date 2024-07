„Unglaublich, was wir erleben“: Flicks erstes Barça-Fazit

Hansi Flick hat über seine ersten Wochen als Trainer des FC Barcelona gesprochen. Gegenüber der ‚Marca‘ schwärmt der ehemalige Bundestrainer von seinem neuen Arbeitgeber: „Ich habe vom ersten Tag an die Leidenschaft gespürt, die die Menschen haben. Die Fans. Jeder. Der Präsident. Jeder hier, diejenigen, die arbeiten, hat diese Leidenschaft für Barça. Die Hingabe, sein Bestes für diesen Verein zu geben. Es ist unglaublich, was wir erleben. Jeder zeigt Respekt.“

Vor allem ist Flick vom Nachwuchs der Katalanen überzeugt. „Was ich in der ersten Trainingseinheit gesehen habe, ist unglaublich“, sagt der 59-Jährige, „ich muss La Masia danken, denn die Art und Weise, wie sie die Spieler entwickeln, ist unglaublich. Die Qualität, die sie uns bieten, ist wirklich hervorragend.“ Das erste Pflichtspiel bestreitet Barça am 17. August am ersten Spieltag auswärts gegen den FC Valencia.