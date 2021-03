Im Sommer: Marsch prüft nächsten Schritt

Jesse Marsch von RB Salzburg strebt offenbar einen Vereinswechsel nach der Saison an. Wie der US-Amerikaner im Interview mit der ‚BBC‘ erklärt, wird er „im Sommer evaluieren, welche Möglichkeiten es für den nächsten Schritt gibt.“ Der ehemalige Assistenztrainer von Ralf Rangnick wird in allererster Linie mit Celtic Glasgow in Verbindung gebracht. Beim schottischen Traditionsverein absolvierte Marsch einst den Kurs für die UEFA Pro Lizenz für Trainer.

Der Name des 47-Jährigen wird auch bei einigen Bundesligisten gehandelt. Im deutschen Oberhaus könnte es bald vermehrt Veränderungen auf den Trainerposten geben. Zuletzt erklärte Max Eberl, er befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Kandidaten für die Nachfolge von Marco Rose. Ob eine Kontaktaufnahme zu Marsch stattfand, verriet der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach nicht.