Spur zum BVB „richtig heiß“: Kehrtwende im Rashford-Poker?

Spätestens seit dem 2:4-Debakel von Borussia Dortmund bei Aufsteiger Holstein Kiel brennt der Baum an der Strobelallee. Dass die heikle sportliche Situation der Schwarz-Gelben gerade während des offenen Transferfensters dafür sorgt, dass die Spekulationen um Neuzugänge nicht abreißen, ist naheliegend. Nun kommt auch der Name von Marcus Rashford wieder auf den Tisch.

Laut ‚Bild‘ war die Spur zum Stürmer von Manchester United „zuletzt richtig heiß“. Das Boulevardblatt widerspricht anderslautenden Berichten, die besagten, eine Verpflichtung des englischen Ex-Nationalspielers sei wirtschaftlich für den BVB nicht zu stemmen. Trotz eines finanziell herausfordernden Gesamtpakets ist Rashford eine ernsthafte Option in Dortmund, heißt es weiter.

Nicht nur lose Anfrage

Zuletzt war die Rede von mehreren Anfragen für den 27-Jährigen. Juventus Turin und der AC Mailand sollen vorgefühlt haben, ebenso wie englische Vereine. Zwischen der Borussia und dem Torjäger hat es laut ‚Bild‘ aber schon einen deutlich intensiveren Austausch gegeben. Die Vertreter des Rechtsfußes loten derweil alle Möglichkeiten für einen Winterwechsel aus. Ein enger Austausch mit den kriselnden Dortmundern erscheint deshalb logisch.

Die ‚Ruhr Nachrichten‘ hatten das Thema Rashford kürzlich schon begraben. Auch in englischen Medien gab es Berichte darüber, dass Rashford eher ein Engagement in Italien bevorzugt, als künftig regelmäßig seine Schuhe im Signal Iduna Park zu schnüren. Ob der BVB am Ende trotzdem den Zuschlag erhält, wird sich bis zum 3. Februar klären. Dann schließt das Transferfenster in Deutschland.