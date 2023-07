Köln: Millionen-Forderung für Diehl

Der 1. FC Köln will sein Eigengewächs Justin Diehl nicht für Peanuts ziehen lassen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, fordern die Geißböcke ein Jahr vor Vertragsende eine Million Euro Ablöse für ihren 18-jährigen Angreifer. Diehl verzichtet auf eine Verlängerung beim FC und steht nun vor dem Absprung.

Differenzen bestanden laut dem Fachmagazin in der sportlichen Einschätzung: Trainer Steffen Baumgart und Co. sollen den Teenager als Nachwuchsspieler gesehen haben, dessen Durchbruch noch Zeit benötigen werde. Diehl hingegen betrachtete sich nach zwei Kurzeinsätzen bei den Profis offenbar schon sehr nah an der Startelf.

