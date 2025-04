Bayern-Interesse & Schmerzgrenze: Bayer-Boss klärt über Wirtz auf

Der FC Bayern ist offenbar noch nicht offiziell an Bayer Leverkusen herangetreten, um ein Engagement mit Florian Wirtz (21) auszuloten. Gegenüber ‚Sky‘ verneint Fernando Carro, der Vorsitzende der Geschäftsführung, dass die Münchner ihr Interesse am Ballkünstler bei der Werkself hinterlegt haben.

Darüber hinaus geht der Klubboss davon aus, dass Wirtz auch kommende Saison für den Doublesieger an den Start gehen wird. Die Wahrscheinlichkeit sei „sehr hoch, er hat einen gültigen Vertrag“, so Carro. Ferner soll es „keine Schmerzgrenze“ geben – in Medien wurde immer über ein Gesamtpaket von bis zu 150 Millionen Euro spekuliert.

Es ist kein Geheimnis, dass Bayer den DFB-Kicker gerne über 2027 hinaus binden würde. Eine Verlängerung wurde zwar bereits ausgehandelt, doch Wirtz selbst zögert mit der schon als sicher geglaubten Unterschrift. Entsprechend wittert der deutsche Rekordmeister seine Chance.

Bayern macht ernst

Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen zufolge ist entgegen der Aussagen von Klubpatron Uli Hoeneß sogar ausreichend Budget vorhanden, um einen solchen Mega-Transfer zu finanzieren, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen. „Es ist genug drauf. Und für wen es auch immer reichen mag“, ließ der Bayern-Chef am Rande des gestrigen Klassikers gegen Borussia Dortmund (2:2) durchblicken.

Für Wirtz würde der FCB offenkundig einige Akteure von der Gehaltsliste streichen. Thomas Müller (35) fiel den Sparmaßnahmen bereits zum Opfer, Kingsley Coman (28) und Mathys Tel (19) sollen voraussichtlich folgen. Das letzte Wort im Wirtz-Poker ist aber noch längst nicht gesprochen, Real Madrid sowie Manchester City hoffen ebenfalls auf eine Zusammenarbeit.