HSV: Einigung über Baldé-Vertrag

Der Hamburger SV kann langfristig mit Eigengewächs Fabio Baldé (19) planen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Rothosen mit dem Shootingstar auf eine Vertragsverlängerung bis 2029 geeinigt.

Bei seinem ersten Startelfeinsatz gegen Preußen Münster am vergangenen Spieltag trug Baldé mit einer Torvorlage zum 4:1-Sieg des HSV bei. In Abwesenheit der verletzten Bakery Jatta (26) und Jean-Luc Dompé (29) winken dem gebürtigen Hamburger in den kommenden Wochen weitere Spielminuten auf der offensiven Außenbahn.