Szoboszlai lässt Zukunft offen

Dominik Szoboszlai hegt aktuell keine konkreten Abschiedsgedanken. „Ich will meinen eigenen Weg gehen, fühle mich hier wohl und bin Spieler von RB Leipzig“, äußert sich der Mittelfeldspieler von RB Leipzig im Interview mit dem ‚kicker‘. Szoboszlai, vor rund zwei Jahren für 22 Millionen Euro aus Salzburg gekommen, steht bei den Sachsen noch bis 2026 unter Vertrag.

Die guten Saisonleistungen des Ungarn (fünf Tore, 13 Assists) haben auch andere Vereine registriert. Der 22-Jährige sagt über seine Zukunft: „Im Sommer bin ich immer noch Spieler von RB Leipzig. Ich möchte aber eigentlich gar nicht darüber reden, was irgendwann in der Zukunft sein kann. Wir haben jetzt noch vieles vor mit Leipzig, es ist noch alles drin: Wir sind in der Champions League, wir wollen den DFB-Pokal verteidigen, und wir sind auch in der Liga noch gut dabei. Wir haben einige Chancen, etwas Besonderes zu schaffen.“

