Fünf Barça-Deals in Arbeit | Ronaldo spottet über ten Hag

Fünf neue Barça-Verträge

Wer beim FC Barcelona am Ruder sitzt, der hat sich auf ein ebenso schwieriges wie nebulöses Spiel eingelassen. Es geht um die Erfüllung der Erwartungen von Stadt, Fans und Presse mit vorhandenen und nicht vorhandenen Millionen. Dies ist der Job von Deco, einst Mittelfeldspieler von Weltklasse-Format, heute Sportdirektor des katalanischen La Liga-Topklubs. Die Transferperiode ist abgeschlossen, somit beginnt für den Portugiesen und seine Mitstreiter die Phase der Vertragsgespräche mit den anwesenden Spielern.

„Barça arbeitet am Verlängerungsplan mit wichtigen Namen“, so ein heutiger Titel bei der ‚Mundo Deportivo‘. Konkret sind es fünf Akteure, mit denen die Blaugrana kurz- und mittelfristig neue Verträge aushandeln wollen. Nummer eins: Mittelfeld-Juwel Marc Bernal (Vertrag bis 2026), der sich erst kürzlich eine bittere Kreuzbandverletzung zugezogen hat und wohl die gesamte Saison verpassen wird. Folgen sollen die Mittelfeldkollegen Pedri (2026) und Fermín (2027). Länger dürften sich die Verhandlungen mit zwei Arrivierten hinziehen: Innenverteidiger Ronald Araújo und Ballverteiler Frenkie de Jong. Beide sind in der Vergangenheit beim FC Bayern im Gespräch gewesen und bis 2026 gebunden – das soll sich ändern.

Ohrfeige für ten Hag

Vor zwei Jahren verbrachten Cristiano Ronaldo und Erik ten Hag vier Monate zusammen bei Manchester United. Die kurze Zusammenarbeit stand unter keinem guten Stern, war geprägt von Machtkämpfen und endete schließlich mit Ronaldos Vertragsauflösung Ende November 2022. „Ich respektiere ihn nicht, weil er mich nicht respektiert“, sagte der in seinem Stolz verletzte Portugiese anschließend über ten Hag. Wenig verwunderlich, dass CR7 eine Gelegenheit zur Kritik an seinem Ex-Coach nicht auslässt, sondern dankend annimmt.

„Als Trainer von Manchester United kann man nicht sagen, dass du nicht um den Titel in der Liga oder der Champions League kämpfen wirst“, echauffiert sich der Al Nassr-Profi im Podcast von Ex-Mitspieler Rio Ferdinand über ten Hag. Man könne dies zwar denken, „aber du musst es zumindest versuchen“. Auf welches Zitat des Niederländers sich seine Aussage bezieht, lässt Ronaldo offen. So oder so ein gefundenes Fressen für die englische Presse, die sich nach Uniteds Holperstart in die Premier League-Saison mit zwei Niederlagen nach drei Spielen mal wieder ordentlich an ten Hag abarbeitet. Bei weitem nicht nur die berüchtigte ‚Sun‘ greift den „Ronaldo-Spott“ auf.