Guirassy-Ersatz: Demirovic spricht über Ablöse-Druck

Neuzugang Ermedin Demirovic steht beim VfB Stuttgart vor der schweren Aufgabe, den zu Borussia Dortmund abgewanderten 28-Tore-Stürmer Serhou Guirassy zu ersetzen. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ betont der Angreifer jedoch, dass er mit dem allgemeinen Druck gut klarkommt und sich sogar darauf freue: „Ich habe nicht das Gefühl, dass von mir 28 Tore erwartet werden, die Guirassy gemacht hat. Der Trainer und die Mannschaft geben mir eher das Gefühl: Mach dein Spiel, du wirst uns helfen. Schließlich hast du überall bewiesen, dass du Tore schießen kannst. Wir sind überzeugt von dir. Ich hatte bei meinen Wechseln noch nie das Gefühl, dass ein Verein so viel in mir gesehen hat wie jetzt der VfB.“

Der 26-Jährige war nach seinem Transfer vom FC Augsburg für 21 Millionen Euro für kurze Zeit der neue Rekordtransfer der Schwaben, bevor der Vizemeister Deniz Undav (28) für 27 Millionen von Brighton & Hove Albion loseiste. Aber auch die Summe bereite dem bosnischen Nationalspieler kein Kopfzerbrechen mehr: „Am Anfang habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Das ist schließlich sehr viel Geld. Ich habe das als Motivation gesehen, weil ich dachte, der Verein will dich wirklich haben, wenn er so viel Geld bezahlt. In den letzten Wochen hatte ich dieses Thema aber überhaupt nicht mehr im Kopf.“