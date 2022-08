Valencia & Barça einigen sich bei Nico

Der Transfer von Nico González zum FC Valencia rückt näher. Nach Informationen von Transferinsider Fabrizio Romano haben sich die Fledermäuse mit dem FC Barcelona geeinigt. Valencia-Coach Gennaro Gattuso hat demzufolge schon mit dem spanischen Mittelfeldspieler gesprochen und ihm das Projekt erklärt sowie eine Einsatzgarantie gegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits am gestrigen Dienstag wurde vom Interesse des FC Valencia an Nico berichtet. Die Katalanen schaffen somit Platz im Kader, um sämtliche Neuverpflichtungen bei der Liga zu registrieren. Der 20-Jährige selbst konnte sich schon in der Vergangenheit einen Abschied vorstellen. Ob es sich um einen festen Transfer oder eine Leihe mit möglicher Kaufoption handelt, bleibt vorerst offen.