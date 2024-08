Leverkusen erreicht Angebot für Kossounou

Bayer Leverkusen stehen geschäftige letzte Transfertage ins Haus. Insbesondere im Abwehrbereich könnte es noch Bewegung geben. An Jonathan Tah (28) ist neben dem FC Bayern nun auch der FC Barcelona dran. Der DFB-Nationalspieler darf für 25 bis 30 Millionen Euro gehen. Ob ein Angebot reinflattert, ist unklar.

Für einen anderen Verteidiger liegt nun offenbar tatsächlich eine Offerte auf dem Tisch. Fabrizio Romano berichtet, dass Atalanta Bergamo eine Leihe von Odilon Kossounou (23) vorgeschlagen hat. Die Details: Fünf Millionen Euro Gebühr sollen nach Leverkusen fließen. Zudem soll eine Kaufoption eingebaut werden, die unter gewissen Umständen verpflichtend wird.

Kossounou selbst stehe dem Wechsel offen gegenüber, heißt es. Bayer gilt als verkaufsbereit. Entscheidend ist wohl die Frage, wie hoch die Kaufklausel ausfällt und wie wahrscheinlich es ist, dass diese auch in Kraft tritt. Für Kossounou hatte die Werkself 2021 immerhin 23 Millionen Euro an den FC Brügge überwiesen. Mittlerweile ist der Rechtsfuß Doublesieger und Afrikameister – wenngleich zu Saisonstart etwas außen vor unter Xabi Alonso. Zuletzt klopften auch schon Crystal Palace und Newcastle United an, die beide zahlungskräftiger als Atalanta sind.

Update (10:17 Uhr) Wie ‚Sky‘ berichtet, haben Leverkusen und Bergamo Einigung erzielt. Für ein Gesamtpaket von 30 Millionen Euro soll Kossounou nach Italien wechseln. Es handelt sich um eine Leihe mit einer an einfach zu erreichende Parameter geknüpfte Kaufpflicht.