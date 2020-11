United gegen Arsenal: Neuzugänge im Blickpunkt

Man kann ohne Frage von einer richtungsweisenden Partie sprechen, wenn der Tabellen-15. Manchester United auf den auf Platz zwölf rangierenden FC Arsenal trifft. Ein Erfolg wäre für die großen Ambitionen beider Teams wichtig. Während die Londoner mit einem Dreier punktemäßig mit dem Stadtrivalen FC Chelsea auf Platz vier gleichziehen könnten, würden auch die Red Devils im Falle eines Triumphs den Kontakt zu den internationalen Plätzen halten.

Muss van de Beek wieder auf die Bank?

Vor der insgesamt 233. Begegnung der beiden Traditionsklubs steht bei Manchester United auch Neuzugang Donny van de Beek im Blickpunkt. Für den Mittelfeldspieler, der im Sommer für 44 Millionen Euro von Ajax Amsterdam kam, ist die Situation weiterhin schwierig – auch wenn der Niederländer viel Lob für seine Leistung im Champions League-Spiel gegen RB Leipzig unter der Woche (5:0) erntete. „Donny ist ein fantastischer Spieler und ein toller Junge. Man sieht seine Arbeit mit und ohne Ball, die defensive Ordnung und den Raum, den er abdeckt. Er ist so clever mit seinen Bewegungen“, schwärmte Trainer Ole Gunnar Solskjaer nach der Partie.

Dem 23-Jährigen kam gegen Leipzig auch die taktische Umstellung seines Trainers zugute. Erstmals in dieser Saison agierten die Red Devils im 4-3-1-2-System mit vier zentralen Mittelfeldspielern. Gut möglich, dass Solskjaer auch gegen Arsenal auf diese Formation zurückgreift. Ob van de Beek wieder einen Platz in der Startelf findet, ist jedoch zweifelhaft, da auch der in der Champions League noch geschonte Bruno Fernandes zurück in die Mannschaft drängt.

Die Diskussionen um den Transfer des 1,84 Meter großen Rechtsfußes ebbten zuletzt nicht ab. Während Solskjaer um Geduld bat und ihm Mut machte, behauptete Ex-United-Profi Patrice Evra gar, dass die Red Devils den niederländischen Nationalspieler gar nicht brauchen. Die Personalie van de Beek wird wohl auch nach dem Arsenal-Spiel ein großes Thema bleiben.

Partey bei Arsenal bereits gesetzt

Ein Neuzugang, der aktuell häufiger zum Zug kommt, spielt auf der Gegenseite. Der im Sommer für 50 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Arsenal gewechselte Thomas Partey hat sich bei den Gunners bereits zu einer festen Größe im zentralen Mittelfeld entwickelt – und das obwohl er erst am Deadline Day verpflichtet wurde.

Bei seinem zweiten Startelfeinsatz in der vergangenen Woche gegen Leicester City setzte es zwar eine 0:1-Niederlage, doch der 27-Jährige überzeugte bereits als Organisator im Mittelfeld und stellte direkt unter Beweis, dass er eine Verstärkung ist. Partey wird ein Schlüsselfaktor für die Gunners sein, um in der Liga nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge zurück in die Spur zu finden.