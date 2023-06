Real Madrid: Einigung mit Mbappé

Der Transferpoker um Kylian Mbappé spitzt sich zu. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato erfahren hat, ist sich der Superstar mit Real Madrid bereits über einen ablösefreien Wechsel im nächsten Sommer einig.

Damit ist ein Wechsel schon in diesem Sommer allerdings nicht vom Tisch. Für diesen Fall wäre für beide Parteien ebenfalls eine Einigung greifbar. Zwischen Real und Paris St. Germain haben bislang jedoch keine Gespräche stattgefunden. PSG möchte die Verkaufsgespräche nicht eröffnen, um die eigene Verhandlungsposition nicht zu schwächen.

Im Falle eines Verkaufs würde eine Ablöse zwischen 180 und 200 Millionen Euro fällig. Doch auch ein Verbleib beim französischen Luxusklub könnte sich für Mbappé finanziell lohnen. Im September dieses Jahres winkt dem Ausnahmespieler eine Treueprämie in Höhe von 90 Millionen Euro.

Mbappé selbst betonte zuletzt, er wolle auch in der kommenden Saison in Paris auflaufen: „Ob ich mich damit abgefunden habe, nächstes Jahr ablösefrei zu gehen? Ich habe mich nur damit abgefunden, in der nächsten Saison für PSG zu spielen. In einem Jahr kann viel passieren, vor allem bei PSG.“