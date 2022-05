Bayer 04: Schick ohne Ausstiegsklausel

Bayer Leverkusen hat bei Patrik Schick auch nach dessen Verlängerung alle Karten in der Hand. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist im neuen bis 2027 datierten Vertrag des 26-jährigen Torjägers keine Ausstiegsklausel enthalten. Auch im vorherigen Arbeitspapier des Tschechen fehlte ein solcher Passus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schick verlängerte am heutigen Donnerstag überraschend bei der Werkself. Nach einer starken Saison galt der abschlussstarke Linksfuß beim FC Bayern als möglicher Nachfolger von Robert Lewandowski, der die Münchner in Richtung FC Barcelona verlassen will.