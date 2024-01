Thema Abschied: Kimmichs Problem mit Bayern

Seit Montagabend kursiert ein Gerücht um das Interesse von Paris St. Germain an Joshua Kimmich. Nach wie vor ist aber klar: Im Winter wird der Mittelfeldspieler den FC Bayern aber nicht verlassen. Im Sommer scheint das – so deutet es sich seit Wochen an – aber gut möglich.

Dafür sprechen auch neueste Informationen von ‚Sky‘. Demnach gibt es nach wie vor keine Verhandlungen zwischen den Bayern und Kimmich über eine Vertragsverlängerung über 2025 hinaus. Das spricht eindeutig dafür, dass keine weitere Zusammenarbeit angedacht ist und im Sommer ein Verkauf angestrebt wird.

Auslandsoptionen für Kimmich

Laut ‚Sky‘ vermisste Kimmich in der Vergangenheit immer wieder mal „Unterstützung in schwierigen Zeiten“ vom FCB. Ohnehin ist es kein Geheimnis, dass sich der 28-Jährige ein Engagement im Ausland eines Tages gut vorstellen kann.

Dass es dann aber im Sommer der französische Dominator PSG wird, ist erstmal fraglich. Der kompetitive Kimmich will lieber in eine stärkere Liga wie die in Spanien oder England, so ‚Sky‘. Zuletzt wurde er bei den Premier League-Riesen FC Liverpool und Manchester City gehandelt. Zudem ist Xavi, Trainer des FC Barcelona, großer Kimmich-Fan.