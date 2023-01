PSV: Kommt Nakamura als Gakpo-Ersatz?

Auf den Abgang von Cody Gakpo zum FC Liverpool will die PSV Eindhoven offenbar noch reagieren. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, beschäftigt sich der Eredivisie-Klub mit Keito Nakamura vom LASK. In Eindhoven wäre der 22-jährige Japaner als Backup für den nun ins erste Glied gerückte Anwar El Ghazi vorgesehen, so das niederländische Portal.

Dem Vernehmen nach wäre Nakamura für fünf bis sechs Millionen Euro zu haben. Wahrscheinlich ein Schnäppchen im Vergleich zu anderen Namen, die aktuell mit einer Nachfolge von Gakpo in Verbindung gebracht werden. Dazu zählen unter anderem Donyell Malen (23) von Borussia Dortmund, Jesper Karlsson (24) von AZ Alkmaar und Victor Tsygankov (25) von Dynamo Kiew.

