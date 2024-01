Eintracht bietet für dänisches Sturm-Talent – Konkurrenz aus der Serie A

Eintracht Frankfurts Kaderplanungen laufen auf Hochtouren. In Person von Sasa Kalajdzic (26/Wolverhampton Wanderers) und Donny van de Beek (26/Manchester United) wurden bereits zwei prominente Namen per Leihe in die Bankmetropole gelotst. Mit Jean-Mattéo Bahoya (18/Angers SCO) und Hugo Ekitike (21/Paris St. Germain) könnten in Kürz zwei weitere Neuzugänge folgen.

Damit nicht genug: Allem Anschein nach sind die Frankfurter Scouts auf ein dänisches Talent aufmerksam geworden. Laut der Boulevardzeitung ‚BT‘ hat die Eintracht beim FC Nordsjaelland ein Angebot für Mittelstürmer Conrad Harder eingereicht. Vertraglich ist der 18-Jährige noch bis 2026 an den amtierenden Vizemeister gebunden.

Harder schoss für die U19 35 Tore in 37 Einsätzen und schaffte in der aktuellen Saison den Durchbruch in den A-Kader. Dem Bericht zufolge haben in der Folge auch Vereine aus Italien den U19-Nationalspieler ins Visier genommen. Atalanta Bergamo sowie der FC Genua sollen ebenfalls Offerten hinterlegt haben. Welcher Klub sich aktuell die größten Chancen auf den Zuschlag ausrechnen kann, wird offengelassen.