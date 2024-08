BVB-Talent Roggow vor dem Abflug?

Franz Roggow könnte Borussia Dortmund in diesem Sommer noch verlassen. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge zeigen Twente Enschede und eine Reihe Topklubs aus der 2. Bundesliga, unter anderem der 1. FC Nürnberg, Interesse an dem 22-jährigen Mittelfeldspieler.

Roggow, der in Dortmund nur noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag steht, kam seit seinem Transfer vom St. Pauli im vergangenen Sommer nur für die zweite Mannschaft der Schwarz-Gelben zum Einsatz. In der abgelaufenen Saison gelangen dem Linksfuß in 35 Drittliga-Einsätzen drei Tore und ebenso viele Assists. Nun könnte eine Rückkehr in Liga zwei bevorstehen.