Ex-Bayer Scott vor Deutschland-Rückkehr

Christopher Scott kehrt offenbar in den deutschen Profi-Fußball zurück. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der neue Klub des Talents zwar noch nicht fest, die Entscheidung fällt aber zwischen den Zweitligisten Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf. Erstgenannter belegt zurzeit die Pole Position. Der 21-jährige Mittelfeldspieler soll Royal Antwerpen auf Leihbasis inklusive Kaufoption verlassen.

Zu den Belgiern war Scott vor einem Jahr gewechselt – seine erste Profistation. Ausgebildet wurde der gebürtige Kölner bei Bayer Leverkusen, 2020 wechselte er in die U19 des FC Bayern. Für Antwerpen stand der deutsche U20-Nationalspieler in der vergangenen Saison in 18 Ligaspielen auf dem Platz, in denen er ein Tor erzielte und ein weiteres vorbereitete.