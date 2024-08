Entscheidendes Bayern-Meeting wegen Tah – Barça bietet mit

Eigentlich wurde die Akte von Jonathan Tah beim FC Bayern schon zur Seite gelegt. Aufgrund des immer wahrscheinlicher werdenden Verkaufs von Kingsley Coman eruiert man in München plötzlich doch wieder eine Verpflichtung des DFB-Verteidigers.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt am heutigen Mittwochabend der Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters zusammen, um im Allgemeinen über weitere Transfers zu diskutieren. Dabei soll auch eine finale Entscheidung bezüglich Tah gefällt werden.

„Das Transferfenster ist noch bis Freitag offen. Lassen wir uns überraschen, ob noch was passiert“, lässt Sportdirektor Christoph Freund gegenüber der Zeitung durchblicken, dass eine Verpflichtung des Innenverteidigers von Bayer Leverkusen durchaus möglich ist.

Angebot aus Barcelona

Das finale Go des Aufsichtsrats steht zu Stunde aber noch aus. Heben Uli Hoeneß & Co. heute Abend den Daumen, wird der 29-fache Nationalspieler, der eine Verlängerung unterm Bayer-Kreuz Berichten zufolge kategorisch ausschließt, wohl doch noch an die Säbener Straße gelotst.

Ob der FC Barcelona noch dazwischenfunken kann, ist fraglich. Zumindest um einen Versuch sind die Blaugrana aber scheinbar nicht verlegen. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass auch Barça ein konkretes Angebot für Tah vorgelegt hat: 20 Millionen Euro plus Boni. Ob sich der Poker damit auf den Kopf stellen lässt?