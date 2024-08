Tah trifft rigorose Entscheidung – Last-Minute-Krimi kündigt sich an

Zwangsläufig wird am Freitagabend die unmittelbare Zukunft von Jonathan Tah entschieden sein. Womöglich endet die monatelange Hängepartie aber auch schon vorher. ‚Sky‘ zufolge hat Tah gemeinsam mit seinem Berater Pini Zahavi entschieden, definitiv nicht bei Bayer Leverkusen über 2025 hinaus zu verlängern.

Dieser Standpunkt könnte die Entwicklung in den kommenden Tagen entscheidend beeinflussen. Dem Doublesieger ist nun klar: Eine angemessene Ablöse wird es nur bei einem Verkauf bis Freitag geben. Der Druck ist groß. Nicht ausgeschlossen, dass sich Bayer 04 unter diesen Voraussetzungen – ohne jede Möglichkeit auf Verlängerung – in puncto Ablöse noch gesprächsbereit zeigt.

Bislang pochen die Leverkusener auf ein Ablöse-Gesamtpaket von 30 Millionen Euro. Der FC Bayern bleibt trotz der neuerlichen Avancen des FC Barcelona der heißeste Kandidat auf einen Tah-Transfer, hat sich der Rekordmeister doch schon mit dem 28-jährigen Nationalspieler auf die Modalitäten einer Zusammenarbeit geeinigt.

Stellt Coman die Weichen?

Auch die Verhandlungen mit Leverkusen sollen auf einem guten Weg gewesen sein, zum großen Frust von Bayer-CEO Fernando Carro traf allerdings nie eine konkrete Offerte aus München ein. Daran hat sich laut ‚Sky‘ bis heute nichts geändert. Verdächtig aber: Die Verantwortlichen an der Säbener Straße wollen sich zu weiteren Transferaktivitäten nicht aus der Deckung locken lassen und schließen einen Last-Minute-Transfer nicht explizit aus.

Fabrizio Romano berichtet derweil von einer anderen spannenden Entwicklung hinter den Kulissen. Laut dem Branchenexperten hat sich Bayern in den vergangenen 24 Stunden nochmals an Tah gewandt. Eine Verpflichtung in diesem Sommer sei weiter denkbar – insbesondere dann, wenn sich noch Kingsley Coman (28) zu Al Hilal oder einem anderen Klub transferieren lässt. Dann wäre wohl der Spielraum für das noch ausstehende Angebot vorhanden.