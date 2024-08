Einigung im Coman-Poker – ein Fragezeichen bleibt

An den letzten Tagen dieser Transferperiode kommt ordentlich Schwung in die Personalie Kingsley Coman. Nachdem am gestrigen Montag von einer konkreten Wechselabsicht des französischen Flügelstürmers berichtet wurde, gibt es einen Tag später offenbar schon eine erste Einigung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich der FC Bayern mit dem saudi-arabischen Erstligisten Al Hilal auf einen Transfer geeinigt. Zahlen nennt der Bezahlsender in diesem Zusammenhang keine. Fix ist der Wechsel auf die Arabische Halbinsel damit ausdrücklich nicht, denn noch steht die letztlich entscheidende Zustimmung von Coman aus.

Lese-Tipp

Coman-Überraschung: Topklub bringt sich in Stellung

Ob der 28-Jährige den Daumen hebt, ist zur Stunde komplett offen. Laut ‚Sky‘ bevorzugt Coman einen Wechsel innerhalb Europas. Abgesehen von losen Anfragen hat sich in dieser Hinsicht aber noch nichts ergeben. Der FC Liverpool wurde bereits als möglicher Abnehmer gehandelt, soll aktuell aber den Italiener Federico Chiesa (26/Juventus Turin) bevorzugen. Unklar auch, ob die Spur zum FC Barcelona noch heiß wird.