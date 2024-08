Last-Minute-Abschied geplant: Coman sucht das Weite

Bislang hat der FC Bayern mit Matthijs de Ligt (25) nur einen Großverdiener von der Gehaltsliste streichen können. Vom großen Kaderumbruch sind die Münchner deshalb auch noch ein bisschen entfernt. Jetzt bahnt sich allerdings auch bei Kingsley Coman ein zeitnaher Abschied an.

Laut der ‚L’Équipe‘ steht die Entscheidung des 28-Jährigen seit einigen Tagen fest. Nachdem die Bayern sich längst mit einem Verkauf oder gar einer Leihe des schnellen Flügelstürmers auseinandergesetzt haben, zeigt Coman selbst dem Bericht zufolge nun auch den Willen, seine Zelte an der Säbener Straße abzubrechen. Die Tageszeitung berichtet, Coman wolle nun auch eigeninitiativ bis Freitag bei einem anderen Verein unterkommen.

Wohin es den 57-fachen Nationalspieler zieht, ist aber völlig unbekannt. Mehrere englische Vereine sollen Interesse haben, so ‚L’Équipe‘. In den vergangenen Wochen wurde Coman mit dem FC Barcelona und Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Gerüchte gab es auch zu Manchester City. Die Skyblues würden zu den neuerlichen Berichte bezüglich interessierter Premier League-Klubs passen.