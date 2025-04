Leipzig: Die Details zum Banzuzi-Deal

Ezechiel Banzuzi (20) wird schon am heutigen Montag bei RB Leipzig aufschlagen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der niederländische Mittelfeldspieler in Kürze den Medizincheck absolviert und einen Vertrag bis 2030 unterzeichnen wird. Kolportierte 16 Millionen Euro fließen an Banzuzis belgischen Arbeitgeber OH Leuven.

Unter der Anzeige geht's weiter

Banzuzi ist mit seinen 1,91 Meter ein physisch starker Rechtsfuß, der in der Zentrale jede Position bekleiden kann und sich in der belgischen Liga vor allem als Box-to-Box-Spieler einen Namen gemacht hat. Für die Leipziger ist Banzuzi der erste externe Neuzugang für die kommende Saison.