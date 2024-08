Plötzlich eine neue Top-Option für Tah?

Jonathan Tah (28) wollte dringend zum FC Bayern wechseln, doch der Rekordmeister sendete bis heute kein Angebot an Bayer Leverkusen. Zuletzt roch es danach, dass der DFB-Verteidiger seinen Vertrag beim Doublesieger über 2025 hinaus verlängern könnte. Doch in der letzten Woche der Transferperiode könnte nochmal eine neue Tür aufgehen.

Laut der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ beschäftigt sich mittlerweile der FC Barcelona mit Tah. Sollte nach Clément Lenglet (29) mit Eric García (23) noch ein weiterer Innenverteidiger gehen, sei Tah eine ernstzunehmende Option für die Blaugrana, heißt es. ‚Sky‘ berichtet derweil, dass schon erste Gespräche stattgefunden haben. Aber auch ein Wechsel nach München sei noch nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen.

Die ‚Sport‘ geht von 20 Millionen Euro Ablöse aus, die für Tah in diesem Sommer fällig würden. Das dürfte allerdings zu wenig sein. Von den Bayern verlangte Bayer zuletzt 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Nachschlag.

Barças Registrierungsproblem

Ablösesummen in dieser Region kann Barça immer wieder aufbringen. Doch macht das Financial Fairplay von La Liga den Katalanen das Leben schwer. Ob ein Spieler in Tahs Gehaltsregion überhaupt für den Spielbetrieb registriert werden könnte, ist unklar. Noch immer wartet etwa 55-Millionen-Einkauf Dani Olmo (26) auf seine Spielerlaubnis. Außerdem steht die Verpflichtung von Federico Chiesa (26/Juventus Turin) bevor.