Bei Verurteilung: City nicht nur vor PL-Ausschluss

Für Manchester City könnte es knüppeldick kommen. Den Skyblues droht im Falle einer Verurteilung aufgrund Verstößen gegen das Financial Fairplay und die Regularien der Liga nicht nur ein Ausschluss von der Premier League, sondern von sämtlichen Wettbewerben, berichtet der ‚Telegraph‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Montag begann der Prozess gegen den englischen Serienmeister, dem nicht weniger als 115 Anklagepunkten zur Last gelegt werden. Laut dem ‚Telegraph‘ läuft City Gefahr, sowohl nicht mehr am FA Cup als auch am Carabao Cup teilnehmen zu dürfen. Darüber hinaus soll es keine Gewissheit darüber geben, ob der von Pep Guardiola trainierte Klub künftig weiter im europäischen Wettbewerb vertreten sein wird. Das Urteil ist wohl im Februar zu erwarten.