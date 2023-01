VfB verkauft Tibidi

Bei ESTAC Troyes unterschreibt Tibidi einen Vertrag bis 2027. Stuttgart erhält dem Vernehmen nach 2,5 Millionen Euro Ablöse. Die Summe kann durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen noch um eine weitere Million ansteigen.

In der Hinrunde war Tibidi an den SCR Altach verliehen. Die Österreicher stimmten nun zu, die Leihe vorzeitig abzubrechen und ermöglichten dem Youngster so den Wechsel in seine französische Heimat.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth dankt Altach dafür und sagt außerdem: „Spieleinsatzzeit ist das, was für Alexis und seine sportliche Entwicklung momentan am meisten zählt. Dies können wir ihm in unserer aktuellen sportlichen Situation nicht bieten. Insofern ist der Schritt für ihn nach Troyes eine gute Option und insgesamt für alle Beteiligten eine sinnvolle Entscheidung.“