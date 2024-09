Rothe: Kein Gedanke an Rückkaufoption

Tom Rothe (19) will keinen Gedanken an die Rückkaufoption verschwenden, die sich Borussia Dortmund bei seinem Wechsel zu Union Berlin sicherte. „Darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich bin jetzt hier in Berlin und konzentriere mich nur darauf. Meine Aufgabe ist es, mich hier durchzusetzen, viele Minuten zu sammeln und abzuliefern“, versichert der Linksverteidiger gegenüber dem ‚kicker‘.

Wie bereits direkt im Anschluss an seinen Wechsel nach Köpenick hat Rothe erneut signalisiert, dass er einer möglichen Rückkehr nach Dortmund prinzipiell offen gegenübersteht: „Wenn Dortmund dann die Option ziehen möchte, dann nehme ich das an. Es gibt nur wenig bessere Vereine als Borussia Dortmund in Deutschland.“