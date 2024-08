Rothe spricht schon von BVB-Comeback

Für fünf Millionen Euro gab Borussia Dortmund kürzlich Eigengewächs Tom Rothe (19) an Union Berlin ab. Der Clou: Schwarz-Gelb sicherte sich eine Rückkaufoption, behält so den Zugriff, sofern Rothe sich prächtig entwickelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und der Linksverteidiger selbst zeigt sich, kaum in Berlin angekommen, offen für eine Rückkehr nach Dortmund. Der ‚rbb‘ zitiert aus einer Medienrunde mit Rothe: „Wenn es jetzt hier so gut laufen sollte, dass Dortmund die Option zieht, dann gibt es wenig schönere Vereine mit besseren Fans. Ich glaube, Dortmund ist an sich keine falsche Adresse, um in Deutschland Fußball zu spielen.“

Lese-Tipp

Marseille zieht Einigung mit Moukoko zurück

Und weiter: „Deswegen versuche ich hier einfach Gas zu geben, mich durchzusetzen, hier zu spielen. Und wenn es dann so gut ist, dass Dortmund die Rückkaufoption zieht, dann habe ich da jetzt grundsätzlich nichts dagegen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Von Gosens lernen

Erstmal muss sich Rothe aber gegen starke Konkurrenz bei Union durchsetzen. Für die linke Bahn stehen auch Robin Gosens (31) und Jérôme Roussillon (31) im Kader. „Das bringt einen auch weiter“, meint Rothe, „gerade ein Spieler wie Robin, mit so viel Erfahrung, hilft mir auch, zu lernen. Ich bin auch noch jung. Aber klar will ich Gas geben und eine Option sein.“ Gosens könnte die Eisernen in diesem Sommer noch verlassen.