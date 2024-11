FC Bayern: Neuer Posten für Kern

Timo Kern hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Wie der FC Bayern offiziell verkündet, wird der 34-jährige Kapitän der zweiten Mannschaft zum Ende des Kalenderjahres seine aktive Karriere beenden. Eigentlich lief der Vertrag des Mittelfeldspielers noch bis zum Sommer 2025. Der gebürtige Hockenheimer wird zukünftig als Leihspieler-Betreuer beim FCB tätig sein. Als Spieler war er fünfeinhalb Jahre in München aktiv.

„Die Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer war mit der Option für Timo fixiert, dass er auf eigenen Wunsch zur Winterpause Schluss machen kann. Diese Option hat Timo nun gezogen. Wir hätten ihn gerne noch weiter als Spieler bei uns gesehen, freuen uns aber auch sehr, dass Timo uns in anderer Funktion bei der Spielerentwicklung erhalten bleibt“, so Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus.