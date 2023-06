Nach Abstieg: Rehnen verlängert in Sandhausen

Nikolai Rehnen (26) bleibt dem SV Sandhausen nach dem Abstieg in die dritte Liga erhalten. Der Torhüter hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert, steigt zugleich zur neuen Nummer eins am Hardtwald auf. In der abgelaufenen Saison bestritt Rehnen fünf Pflichtspiele für den SVS.

„Wir wissen, was wir an Nikolai haben. Obwohl er bisher im zweiten Glied war, wird er nun den nächsten Schritt gehen und uns die nötige Stabilität in der Abwehr geben - das konnte er bereits unter Beweis stellen“, sagt Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof.

