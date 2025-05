Halstenberg beendet Karriere

Die Karriere von Marcel Halstenberg findet im Anschluss an die laufende Spielzeit ein Ende. Der Verteidiger von Hannover 96 hat per Videomessage mitgeteilt, seine Schuhe im Sommer an den Nagel zu hängen. Nach dem Spiel am Sonntag gegen die SpVgg Greuther Fürth soll der 33-Jährige verabschiedet werden.

Der neunmalige Nationalspieler blickt auf eine bewegte Karriere zurück. Mit RB Leipzig gewann er zweimal den DFB-Pokal (2022 & 2023). Außerdem lief der Linksfuß in 165 Bundesliga- und 20 Champions League-Partien auf. Als Profi spielte Halstenberg für den FC St. Pauli, die Leipziger und seinen Jugendklub Hannover.