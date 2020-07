Abdullahi: Zukunft bei Union ungewiss

Ob Suleiman Abdullahi bei Union Berlin bleibt, steht noch in den Sternen. Wie Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert dem ‚kicker‘ gegenüber mitteilt, gibt es bereits Angebote für eine Ausleihe des 23-Jährigen. Dennoch ist man von den Qualitäten des Nigerianers bei den Köpenickern überzeugt und will ihn nicht „zwingend abgeben“, so Ruhnert: „Normalerweise ist das ein Spieler, der ein Niveau erreichen könnte, von dem viele träumen.“

Abdullahi, der vertraglich noch bis 2022 an die Berliner gebunden ist, kam in der vergangenen Spielzeit auf nur sechs Einsätze. Dabei stand er lediglich ein einziges Mal in der Startelf. Langwierige Kniebeschwerden machten dem Rechtsaußen einen Strich durch die Rechnung und zwangen ihn zu einer monatelangen Pause. Erst in der Endphase der Saison kehrte Abdullahi ins Training und in den Kader zurück.